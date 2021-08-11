Швейцарія посилила санкції проти Білорусі. Обмеження торкнулися фінансової сфери та торгівлі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Палінчак Михайло / УНІАН
Швейцарія посилила санкції проти Білорусі. До чинних обмежень додали заборону на торгівлю товарами подвійного призначення, нафтою, на надання кредитів.
Відповідне рішення уряд Швейцарії ухвалив 11 серпня.
«Продовження санкцій відповідає різним рішенням, ухваленим ЄС у червні. Заходи набудуть чинності з 11 серпня о 18:00», — йдеться у повідомленні.
Так Федеральна рада запровадила ембарго на товари, які можуть використовуватися для відстеження та прослуховування інтернет- і телефонного трафіку, а також на сиру нафту і нафтопродукти, продукти хлориду калію і товари для виробництва або обробки тютюнових виробів.
Швейцарія обмежила надання послуг страхування і перестрахування для уряду Білорусі та інших державних установ.
Також Федеральна рада запровадила фінансові санкції проти білоруської державної компанії «Белаэронавигация», яка відповідає за управління повітряним рухом у країні.
- 9 серпня Сполучені Штати Америки та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі. Також цього дня про санкції проти Білорусі повідомила і Велика Британія, адже саме цього дня в 2020 році у країні почались масові протести проти фальсифікації на президентських виборах, на яких вкотре «переміг» Лукашенко.
- Проти режиму Лукашенка санкції вводять з 2020 року, після фальсифікації виборів, силового придушення протестів і переслідування всіх незгодних.
- Рада Європейського Союзу 24 червня ввела нові обмежувальні заходи проти білоруського режиму. У ЄС заявили, що знімуть санкції проти Білорусі лише після припинення всіх репресій та звільнення політв’язнів.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже доручив уряду розробити комплекс додаткових заходів у відповідь.