Швейцарія посилила санкції проти Білорусі. Обмеження торкнулися фінансової сфери та торгівлі

Новини

Палінчак Михайло / УНІАН

Швейцарія посилила санкції проти Білорусі. До чинних обмежень додали заборону на торгівлю товарами подвійного призначення, нафтою, на надання кредитів.

Відповідне рішення уряд Швейцарії ухвалив 11 серпня.

«Продовження санкцій відповідає різним рішенням, ухваленим ЄС у червні. Заходи набудуть чинності з 11 серпня о 18:00», — йдеться у повідомленні.

Так Федеральна рада запровадила ембарго на товари, які можуть використовуватися для відстеження та прослуховування інтернет- і телефонного трафіку, а також на сиру нафту і нафтопродукти, продукти хлориду калію і товари для виробництва або обробки тютюнових виробів.

Швейцарія обмежила надання послуг страхування і перестрахування для уряду Білорусі та інших державних установ.

Також Федеральна рада запровадила фінансові санкції проти білоруської державної компанії «Белаэронавигация», яка відповідає за управління повітряним рухом у країні.