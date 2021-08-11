У Рівненській області у 80% хворих на коронавірус виявили варіант «Дельта»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Barcroft Media / Contributor
У Рівненській області у 80% зареєстрованих хворих на коронавірус виявили варіант «Дельта».
Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної державної адміністрації, посилаючись на дані головного санітарного лікаря області Романа Сафонова.
«Новий штам коронавірусу «Дельта», який нині домінує на Рівненщині, — дуже активний та швидко поширюється. Наразі 80% хворих на COVID-19 заражені цим штамом», — розповів Сафонов.
За його словами, у четвер, 12 серпня, з області до арбітражної лабораторії, згідно з протоколом, відправлять 30 зразків для підтвердження результатів.
Окремо головний санлікар наголосив, що динаміка захворювання на COVID-19 на Рівненщині збільшується — за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%.
Тим часом міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що наразі зафіксовано зростання захворюваності в Одеській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
Водночас навантаження на систему охорони здоров’я є контрольованим.
«Реанімаційні ліжка зайняті на 13%, ліжка з «киснем» — на 9%, апарати ШВЛ — на 3%. Тому країна продовжує залишатись на зеленому рівні епідемічної небезпеки», — додав він.
- 11 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня через поступове погіршення ситуації з коронавірусом.
- Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.
- Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.