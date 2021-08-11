В Україні продовжили адаптивний карантин до жовтня

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Уряд продовжив адаптивний карантин до 1 жовтня через поступове погіршення ситуації з коронавірусом в Україні. Попередньо обмеження діяли до кінця літа. Тепер щонайменше до листопада.

Про це на засіданні уряду 11 серпня заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з COVID19», — зазначив прем'єр.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 261 354 випадки інфікування. При цьому 53 149 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 193 752 людини одужали. Станом на 5 серпня в Україні підтвердили 147 випадків захворювання на штам коронавірусу «Дельта».

Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.

Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.