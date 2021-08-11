Штам коронавірусу «Дельта» виявили у 142 країнах світу, зокрема в Україні

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Tim Reckmann / Flickr

Штам COVID-19 «Дельта», який уперше виявили в Індії, зафіксували щонайменше у 142 країнах і територіях.

Про це йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

Британський штам «Альфа» зафіксували у 185 країнах і територіях, варіант «Бета» з Південної Африки — у 136, а штам «Гамма» з Бразилії — у 81.

За даними ВООЗ, глобальна кількість нових заражень на COVID-19 за останній тиждень, від 2 до 8 серпня, становить 4 264 641 випадок, з яких 65 472 — летальні.

Із 228 держав-членів ВООЗ 38 (або 17%) повідомили про збільшення більш ніж на 50% кількості нових випадків зараження COVID-19, як порівнювати з попереднім тижнем, а 34 (15%) повідомили про збільшення на понад 50% нових летальних випадків.

Найбільше пропорційне зростання нових випадківзареєстрували в Північній та Південній Америці (14%, або 1,3 мільйона) і в регіоні західної частини Тихого океану (19%, або понад 375 тисяч).

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстрували у США (734 354 — збільшення на 35% проти попереднього тижневого періоду), в Індії (278 631 — зменшення на 2%), Ірані (248 102 — збільшення на 20%), Бразилії (228 473 — зменшення на 8%) та Індонезії (225 635 — зменшення на 18%).

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 261 354 випадки інфікування. При цьому 53 149 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 193 752 людини одужали. Станом на 5 серпня в Україні підтвердили 147 випадків захворювання на штам коронавірусу «Дельта».

Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.

Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.