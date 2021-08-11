Війна в Афганістані: «Талібан» повідомив про захоплення ще двох провінційних столиць

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Ісламістський рух «Талібан» повідомив, що захопив ще дві столиці провінцій в Афганістані. Таліби вже контролюють близько 10 афганських регіонів.

Про це пише Інтерфакс.

«Під час рішучої та систематичної операції моджахедів минулої ночі Файзабад, центр провінції Бадахшан, був захоплений. Моджахеди контролюєть резиденцію губернатора, штаб-квартиру поліції, розвідувальне управління і всі урядові установи», — зазначив речник руху у своїх соцмережах.

Також напередодні ввечері таліби повідомили про захоплення міста Пулі-Хумрі, яке є столицею провінції Баглан.