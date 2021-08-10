Держсекретар США офіційно повідомив про призначення спецпредставника щодо «Північного потоку — 2»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про призначення старшим радником державного департаменту з питань енергобезпеки Амоса Хохштайна. Він також відповідатиме за реалізацію угоди між Німеччиною та США про запуск «Північного потоку — 2».
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
«Я призначаю Амоса Хохштайна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він унікально підходить для підтримки розробки та реалізації комплексної стратегії зміцнення глобальної енергетичної безпеки», — наголосив держсекретар США.
Зазначимо, Хохштайн очолював відділ міжнародних відносин у сфері енергетики та бюро енергоресурсів Держдепу при адміністрації Барака Обами. У 2017 році його призначили у наглядову раду української газової компанії «Нафтогаз». Там він працював над антикорупційними реформами. У жовтні 2020 року Хохштайн оголосив про вихід із наглядової ради, пославшись на те, що український уряд не відмовляється від корупції. Хохштайн виступав проти «Північного потоку — 2».
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом також вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- Україна та Польща будуть разом працювати над протидією запуску російського газопроводу: будівництво труби створило політичну кризу, кризу в сфері безпеки і кризу довіри в Європі. Це несе в собі додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і Центральної Європи.
- Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» уже немає можливості зупинити його будівництво. Водночас Ангела Меркель зазначила, що ці домовленості не вирішують усіх проблем, але допомагають всім сторонам.