Держсекретар США офіційно повідомив про призначення спецпредставника щодо «Північного потоку — 2»

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Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про призначення старшим радником державного департаменту з питань енергобезпеки Амоса Хохштайна. Він також відповідатиме за реалізацію угоди між Німеччиною та США про запуск «Північного потоку — 2».

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Я призначаю Амоса Хохштайна старшим радником з питань енергетичної безпеки. Він унікально підходить для підтримки розробки та реалізації комплексної стратегії зміцнення глобальної енергетичної безпеки», — наголосив держсекретар США.

Зазначимо, Хохштайн очолював відділ міжнародних відносин у сфері енергетики та бюро енергоресурсів Держдепу при адміністрації Барака Обами. У 2017 році його призначили у наглядову раду української газової компанії «Нафтогаз». Там він працював над антикорупційними реформами. У жовтні 2020 року Хохштайн оголосив про вихід із наглядової ради, пославшись на те, що український уряд не відмовляється від корупції. Хохштайн виступав проти «Північного потоку — 2».