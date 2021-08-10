Фонд Навального, який бореться з корупцією у Росії, внесли у список терористів

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Росії «Фонд боротьби з корупцією» та «Фонд захисту прав громадян» внесли в офіційний перелік осіб та організацій, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.

Інформація про це зʼявилася 10 серпня на сайті Росфінмоніторингу.

Внесення до цього реєстру означає, що організаціям заблокують існуючі рахунки та заборонять відкривати нові.

«Фонд боротьби з корупцією» створений Олексієм Навальним в 2011 році. Він обʼєднує всі проєкти Навального і займається збором коштів на їх роботу.

Також сьогодні стало відомо, що Слідчий комітет Росії порушив нову кримінальну справу проти соратників опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова та Івана Жданова.

Їх підозрюють у збиранні коштів та наданні фінансових послуг, наперед призначених для фінансування екстремістської організації (ч. 1 ст. 282.3 КК РФ). Максимальне покарання — позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

Блогера Юрія Хованського також внесли до переліку терористів і екстремістів.

Зазначимо, що 19 вересня 2021 року у Росії пройдуть вибори депутатів Державної думи федеральних зборів РФ VIII скликання. Перед цим Кремль помітно зачищає медійне поле та організації, які можуть вплинути на громадську думку.