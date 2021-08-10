Міносвіти: з 1 вересня усі школи в Україні запрацюють в очному форматі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Кравс Євгеній / УНІАН
Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що з 1 вересня усі школи в Україні запрацюють в очному форматі.
Про це він розповів в ефірі «Сніданку з 1+1».
За його словами, школярі розпочнуть навчання у повноцінному режимі, без дистанційних уроків або змішаного варіанту.
«COVID-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, які більш активні, більш агресивні. Але на початку навчального року ми розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань, в школу ми підемо в повноформатному режимі», — сказав міністр.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що умовою роботи шкіл під час посиленого карантину стане вакцинація учителів. За його словами, працюватимуть лише ті школи, де будуть вакциновані щонайменше 80% учителів.
- У червні Кабмін продовжив карантин до 31 серпня, але з послабленням обмежень. Вся територія України перебуває в оновленій «зеленій» зоні — масові заходи можна проводити із заповненням залів на 100%.
- Але у МОЗ уже прогнозують повернення жорсткого карантину та переведення країни в «червону» зону. Там вважають, що це лише питання часу через поширення штаму «Дельта».