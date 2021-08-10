Війна в Афганістані: за три дні наступу «Талібану» загинули щонайменше 27 дітей

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В Афганістані за останні три дні активного наступу бойовиків ісламістського руху «Талібан» загинули щонайменше 27 дітей.

Про це йдеться у даних UNICEF, пише BBC.

За останній місяць через бої між талібами та урядовими силами Афганістану загинули понад тисяча місцевих жителів. Лише за останні три дні загинули 27 дітей, ще 136 отримали поранення. Найбільш запеклі бої тривають у провінціях Кандагар, Хост та Пактія.

«Довго Афганістан був одним з найгірших місць на Землі для дітей, але за останні тижні та за останні 72 години все стало набагато гірше», — заявила представниця UNICEF Афганістану Саманта Морт.

За її словами, діти гинуть під час перехресної стрілянини, на замінованих дорогах та з інших причин. Одна місцева жінка розповіла, що в їхнє помешкання влучив снаряд, почалася сильна пожежа і її 10-річний син отримав серйозні опіки.