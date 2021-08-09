«Мені здається, Путін — соціопат». Журналіст-розслідувач Доброхотов пояснив замах на Навального та знищення незалежних ЗМІ

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Шеф-редактор незалежного видання The Insider, яке визнане «небажаним» в РФ, вважає, що президент Росії Володимир Путін — соціопат, і тому чинить так багато жорстоких речей.

Таку гіпотезу Роман Доброхотов озвучив у інтервʼю «Бабелю», відповідаючи на запитання, навіщо Путіну вбивати опозиціонера Олексія Навального.

«Для мене протягом дуже довгого часу це була просто нерозвʼязна загадка, адже для Путіна не було прямої загрози, а потім мені сяйнула ідея, яка робить все трохи зрозумілішим. А що як Путін — соціопат? У людей з таким розладом все нормально з інтелектом, але у них немає можливості внутрішньо розмежувати добро і зло, немає емпатії, немає емоційного сприйняття етичного», — пояснює Доброхотов.

Розслідувач каже, що такі люди, приміром, у дитинстві без докорів сумління знущаються над тваринами, бо їм просто цікаво це робити.

«Мені здається, Путін — соціопат, і ми довгий час цього не помічали, бо, як багато соціопатів, він розуміє, як потрібно поводитися, щоб виглядати адекватним. Але в нього немає червоних ліній, ніщо не мучить його совість. У липні минулого року, коли ще тривали масові протести в Хабаровську , починалася революція в Білорусі, рейтинг Путіна вже був низький, на цьому тлі обнулення термінів могло реально підірвати ситуацію», — переконує журналіст.

Він пояснює, що для соціопата ця дилема не етична, а суто прагматична, тож Путін міг подумати, що, убивши Навального, можна уникнути сплеску протестів всередині країни.

«Якби мене рік тому запитали, чи може Путін вбити Навального, я б не повірив, це якось прямо перебір. Але я не соціопат, я мислю інакше», — зазначив шеф-редактор The Insider.

Крім того, Доброхотов наголосив, що для Кремля важливо знищувати незалежні медіа та нагадав, що після інавгурації Путін насамперед арештував Володимира Гусинського та почав чинити тиск на НТВ.

«Путін чудово розумів, що це загрожує його владі, і почав тиснути відразу — спочатку на НТВ, потім на «Первый канал». Потім прийшов час інтернету, прикрили Газета.ru, Lenta.ru, найбільші платформи. І ось дісталися до малих інтернет-медіа. Щоб Путіна не спіткала доля Муамарра Каддафі, якого вбили протестувальники», — розповів журналіст.

Так він пояснив, чому Путін має велику потребу у контролі громадської думки.

«Навіть у диктатурах, де немає вільних виборів, громадська думка має значення. Не маючи легітимності, диктатор може бути повалений за добу, як це було з [Ніколае] Чаушеску», — резюмував Доброхотов.