Ірак вирішив евакуювати своїх громадян із Білорусі на тлі мігрантської кризи
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Videvo
Уряд Іраку ухвалив рішення про евакуацію своїх громадян із Білорусі, зокрема й тих, хто хоче нелегально потрапити до ЄС через кордон із Литвою.
Про це у своєму Twitter написав посол Іраку в Росії Абдель Рахман аль Хасані.
«Посольство Республіки Ірак у Росії повідомляє, що Iraqi Airways організує рейс евакуації для громадян Іраку, які перебувають у Білорусі, у вівторок, 10.08.2021», — зазначив він.
Посол підкреслив, що делегація з посольства перебуватиме в аеропорту та надасть усю необхідну допомогу. Напередодні Ірак вирішив повністю скасувати всі рейси до Білорусі, тому що білоруська влада переправляє нелегальних мігрантів через литовський кордон.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, аби помститися за санкції). У серпні стало відомо, що в Литві через наплив мігрантів їм видаватимуть по €300, щоб вони покинули країну.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також будувати стіну на кордоні з Білоруссю. На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.
- Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex, що допомагає литовським прикордонникам, зафіксувало групу нелегалів, яких супроводжував білоруський відомчий автомобіль.