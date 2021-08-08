Ірак вирішив евакуювати своїх громадян із Білорусі на тлі мігрантської кризи

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Уряд Іраку ухвалив рішення про евакуацію своїх громадян із Білорусі, зокрема й тих, хто хоче нелегально потрапити до ЄС через кордон із Литвою.

Про це у своєму Twitter написав посол Іраку в Росії Абдель Рахман аль Хасані.

«Посольство Республіки Ірак у Росії повідомляє, що Iraqi Airways організує рейс евакуації для громадян Іраку, які перебувають у Білорусі, у вівторок, 10.08.2021», — зазначив він.

Посол підкреслив, що делегація з посольства перебуватиме в аеропорту та надасть усю необхідну допомогу. Напередодні Ірак вирішив повністю скасувати всі рейси до Білорусі, тому що білоруська влада переправляє нелегальних мігрантів через литовський кордон.