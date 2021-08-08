В Афганістані «Талібан» захопив вже третю столицю провінції. Місто намагаються відбити спецпризначенці

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Ісламський рух «Талібан» захопив місто Кундуз — столицю однойменної провінції в Афганістані.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Це вже третя столиця за останні три доби, захоплена талібами. «Талібан» заявив, що в Кундузі вони вже захопили штаб поліції, губернаторський будинок і міську в’язницю. Зазначається, що таліби вже захоплювали Кундуз у 2015 та 2016 роках, проте афганські військові змогли звільнити місто від бойовиків.

Водночас ЗМІ повідомляють, що в Кундузі почалася операція афганських сил спецпризначення з очищення території від талібів. Командувач сил у провінції Кундуз Тадж Мухаммад виступив з відеозверненням до населення міста, в якому запевнив, що найближчим часом Кундуз буде очищений від талібів.

За його словами, спецпризначенці вже зачистили центральну площу міста, штаб-квартиру Національного радіо і телебачення в центрі Кундуза.