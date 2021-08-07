У Литві видаватимуть мігрантам гроші, щоб ті покинули країну
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У Литві через наплив мігрантів будуть видавати їм по 300 євро, щоб вони покинули країну.
Про це повідомила директор департаменту міграції МВС Литви Евеліна Гудзінскайте, пише LRT.
Вона зазначила, що переважну більшість мігрантів, які намагаються перетнути литовсько-білоруський кордон, завертають назад.
«Литовські прикордонники і міграційні служби запропонують гроші нелегальним мігрантам, які бажають повернутися в країну походження, щоб прискорити їхній відʼїзд», — сказала Гудзінскайте.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, аби помститись за санкції). Цього року з боку Білорусі кордон Литви перейшли понад 4 тисячі мігрантів (це в кілька разів перевищує показник 2020 року). У Литві пояснюють, що до Мінська зі Стамбулу і Багдаду чотири рази на тиждень літають рейси, а вже на кордоні за сприяння прикордонників нелегалів групами направляють у Литву.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також будувати стіну на кордоні з Білоруссю. На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.
- Агентство Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex, що допомагає литовським прикордонникам, зафіксувало групу нелегалів, яких супроводжував білоруський відомчий автомобіль.