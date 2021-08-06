Глава МВС Монастирський заявив, що очільник поліції Києва Крищенко продовжує виконувати обовʼязки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Новицький Андрій / УНІАН
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко продовжує виконувати свої обовʼязки, рішення про його відставку поки не ухвалили.
Про це він сказав у коментарі РБК-Україна у пʼятницю, 6 серпня.
«Він повною мірою виконує свої обовʼязки, які він повинен виконувати», — заявив Монастирський, однак не назвав причини, через які Крищенко був відсутній на координаційній нараді правоохоронців 6 серпня.
Інформацію про те, що Крищенко поки залишається на своїй посаді, підтвердив і глава Нацполіції Ігор Клименко: «Рішення про відставку не ухвалено, він продовжує виконувати свої обовʼязки».
Зазначимо, що вдень 5 серпня видання «Українська правда» та «Цензор.нет» з посиланням на власні джерела повідомляли, що Крищенко подав у відставку.
Крищенко обіймає посаду заступника голови Нацполіції — начальника Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.
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