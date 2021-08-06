«Справа може бути політизована». Генпрокурор Венедіктова прокоментувала перебіг розслідування загибелі білоруса Шишова

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що справа про смерть голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова може бути політизована.

Про це вона заявила журналістам 6 серпня, пише Інтерфакс-Україна.

«Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якнайменше втягуватися навіть у можливості геополітики», — сказала Венедіктова.

Також вона запевнила, що розслідування цієї справи перебуває на її контролі. За словами генпрокурора, наразі передчасно оприлюднювати деталі.

«Ми заслуховуємо справу щодня. Чому не зʼявляється інформація? Тому, що ще занадто рано говорити про це», — наголосила вона.