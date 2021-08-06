Глава НАБУ Ситник: Скасування заочного арешту Дубілета вдарило по розслідуванню справи ПриватБанку

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Гонтар Володимир / УНІАН

Глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що рішення Вищого антикорупційного суду скасувати заочний арешт ексголови правління ПриватБанку Олександра Дубілета вдарило по розслідуванню справи банку.

Про це Ситник заявив 6 серпня на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, цитує Інтерфакс.

«Нещодавно у нас було рішення апеляції щодо одного з фігурантів ПриватБанку. Справа дуже чутлива, до неї прикута велика увага і з боку наших міжнародних партнерів. Суд фактично скасував заочний арешт. Це рішення антикорупційного суду, чесно кажучи, дуже болісно вдарило по справі [ПриватБанку], тому що наразі ми не знаємо, куди рухатися», — заявив Ситник.

За словами директора НАБУ, варто уніфікувати практику направлення міжнародно-правових доручень і питань екстрадиції, адже наразі у судів різний підхід до вирішення цих питань.

Виконувач обовʼязків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук розраховує найближчим часом отримати інформацію за результатами міжнародно-правового доручення у справі ПриватБанку. Про що саме йдеться — поки невідомо.

Нагадаємо, що 20 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт Олександра Дубілета. Він перебуває за межами України, і запобіжний захід йому призначили «до моменту його фактичного затримання».

Раніше Дубілет повідомляв, що не ховається від слідства, а правоохоронним органам відомо його місцеперебування — він зараз постійно проживає в Ізраїлі.