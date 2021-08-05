Вибух на шахті в Донецькій області: у лікарні померли ще двоє гірників

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Кримський Андрій / УНІАН

В опіковому відділені лікарні Краматорська вночі померли ще двоє гірників, які були на місці вибуху шахти «Покровське», що стався 31 липня.

Про це 5 серпня повідомив народний депутат фракції «Батьківщина» Михайло Волинець.

Загальна кількість загиблих зросла до пʼяти. У лікарнях Покровська та Краматорська продовжується боротьба за життя та здоров’я ще п’ятьох постраждалих.