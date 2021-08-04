Нежить, головний біль і порушення слуху. У МОЗ назвали симптоми COVID-варіанту «Дельта»

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Симптоми варіанту коронавірусу «Дельта» відрізняються від тих, що мав початковий штам COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

«Лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить поширені, тоді як кашель і втрата нюху чи смаку менш поширені», — йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, також «Дельта» має серйозніші симптоми:

порушення слуху,

шлунково-кишкові проблеми,

утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин і гангрени.

Окрім цього, посилаючись на результати дослідження, проведеного вченими з Китаю, у МОЗ зазначили, що концентрація вірусу у крові людини, зараженої «Дельтою», у 1000 разів більша, ніж в інфікованих «диким» штамом.