Детективи НАБУ затримали екссуддю Чауса в лікарні «Феофанія»

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НАБУ

У Києві в лікарні «Феофанія» детективи Національного антикорупційного бюро затримали екссуддю Дніпровського райсуду столиці Миколу Чауса, підозрюваного в хабарництві.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Як зазначається, детективи вручили Чаусу клопотання про застосування запобіжного заходу. Рішення щодо запобіжного заходу має завтра, 4 серпня, ухвалити Вищий антикорупційний суд. Засідання призначено на 14:00.

До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.