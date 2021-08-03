Премʼєр Британії Джонсон зустрівся із білоруською опозиціонеркою Тихановською

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Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 3 серпня провів першу зустріч із однією з лідерів білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Про це повідомили пресслужби глави британського уряду та білоруської опозиціонерки.

«Премʼєр-міністр заявив, що Велика Британія солідарна з народом Білорусі та продовжуватиме вживати заходів для його підтримки», — йдеться у повідомленні Даунінг-стріт. Окрім цього, Джонсон засудив режим Лукашенка за переслідування активістів — у тому числі Сергія Тихановського.

Також вони обговорювали санкції проти влади Білорусі і Олександра Лукашенка, а також потроєння фінансової підтримки білоруського громадянського суспільства цього року.

Тихановська додала: «З часом терор проти білорусів став зачіпати життя і безпеку інших держав. Найяскравіший приклад — міграційна криза: режим Лукашенка використовує нелегальних мігрантів як помсту Литві і Євросоюзу за підтримку білорусів».