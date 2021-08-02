ВАКС розпочав й відразу переніс розгляд клопотання про арешт судді Чауса

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Вищий антикорупційний суд почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Клопотання від Національного антикорупційного бюро надійшло до суду 1 серпня. Розгляд цього клопотання розпочали того ж дня, проте у зв’язку із відсутністю Чауса судове засідання відклали на 4 серпня.

Чауса в Україні підозрюють у хабарництві. 6 вересня 2016 року Верховна Рада зняла з нього недоторканність, пізніше Соломʼянський суд санкціонував його затримання. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Водночас українська влада вимагала екстрадиції Чауса.

3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.