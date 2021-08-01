Переворот у Мʼянмі: лідер хунти очолив уряд країни й пообіцяв провести вибори

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@GraceyKai / Twitter

Після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.

Про це повідомляє BBC.

У телезверненні до народу лідер хунти, генерал Мін Аун Хлайн заявив, що посяде посаду премʼєр-міністра країни. Також у зверненні він пообіцяв, що в країні планується провести нові загальні вибори у другій половині 2023 року. До того часу у Мʼянмі продовжить діяти режим надзвичайного стану.

Попри обіцянки провести «багатопартійні» вибори, Мін Аун Хлайн звинуватив партію поваленої в результаті перевороту Аун Сан Су Чжі у тероризмі. Також він заявив, що прихильники Аун Сан Су Чжі умисно поширюють у країні коронавірус.