Плавець Романчук приніс Україні першу срібну нагороду на Олімпійських іграх

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НОК України / Twitter

Українській плавець Михайло Романчук на Олімпійських іграх фінішував другим у фінальному запливі на дистанції 1 500 метрів.

Романчук показав час 14 хвилин 40,66 секунди і в результаті приніс Україні першу срібну і шосту загалом олімпійську нагороду в Токіо. Для Романчука ця медаль стала другою на Олімпіаді: раніше він фінішував третій на дистанції 800 метрів.

Сергій Фролов, який разом з Романчуком кваліфікувався до фіналу, на дистанції 1 500 метрів показав восьмий результат. Його час — 15 хвилин 04,26 секунди.