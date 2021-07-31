«Не викрадали». В СБУ вперше відреагували на ситуацію з екссуддею Чаусом, якого вимагає віддати НАБУ
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Служба безпеки України не «викрадала» колишнього суддю Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень, зараз він перебуває на лікуванні.
Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі СБУ.
«Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога», — заявили в СБУ, запевнивши, що слідчі постійно контактують із родичами Чауса, зокрема з його дружиною Світланою.
Також в СБУ нагадали, що з травня 2021 року її слідчі розслідують справу про викрадення екссудді Чауса та незаконне переправлення його через державний кордон.
«Окремо звертаємо увагу на те, що вчора [30 липня] на гарячу лінію Служби безпеки звернулася особа, яка повідомила, що до однієї із селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ», — додали у відомстві.
Як зазначається, слідчі отримали від Чауса інформацію про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій, через що і були вжиті заходи для гарантування його безпеки.
«У своїх діях Служба безпеки України виходить з того, що згідно з Конституцією України життя людини є найвищою цінністю. І співробітники СБУ виконували свої посадові обов’язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження», — заявили в СБУ і назвали спроби подати суспільству інформацію з іншого боку «звичайними маніпуляціями».
Адвокат Чауса Ростислав Кравець повідомив на своїй сторінці у Facebook, що після заяви СБУ знову спробує зустрітися зі своїм підзахисним.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. Але після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримано в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Водночас українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.
- 8 квітня журналісти повідомили, що до викрадення Чауса може бути причетна українська воєнна розвідка. У ГУР Міноборони заперечують причетність до інциденту.
- 16 травня на Telegram-каналі «ChausUA Николай Чаус» опублікували відео, на якому екссуддя сказав, що «живий та здоровий», а також заявив, що його справді викрадали, «але не зараз, а у 2016 році».