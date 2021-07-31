«Не викрадали». В СБУ вперше відреагували на ситуацію з екссуддею Чаусом, якого вимагає віддати НАБУ

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Служба безпеки України не «викрадала» колишнього суддю Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень, зараз він перебуває на лікуванні.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі СБУ.

«Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога», — заявили в СБУ, запевнивши, що слідчі постійно контактують із родичами Чауса, зокрема з його дружиною Світланою.

Також в СБУ нагадали, що з травня 2021 року її слідчі розслідують справу про викрадення екссудді Чауса та незаконне переправлення його через державний кордон.

«Окремо звертаємо увагу на те, що вчора [30 липня] на гарячу лінію Служби безпеки звернулася особа, яка повідомила, що до однієї із селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ», — додали у відомстві.

Як зазначається, слідчі отримали від Чауса інформацію про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій, через що і були вжиті заходи для гарантування його безпеки.

«У своїх діях Служба безпеки України виходить з того, що згідно з Конституцією України життя людини є найвищою цінністю. І співробітники СБУ виконували свої посадові обов’язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження», — заявили в СБУ і назвали спроби подати суспільству інформацію з іншого боку «звичайними маніпуляціями».

Адвокат Чауса Ростислав Кравець повідомив на своїй сторінці у Facebook, що після заяви СБУ знову спробує зустрітися зі своїм підзахисним.