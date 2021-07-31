Поліція Гаїті підозрює у причетності до вбивства президента колишню суддю Верховного суду
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Getty Images
Поліція Гаїті підозрює колишню суддю Верховного суду Венделлу Кок-Телот в причетності до вбивства президента Жовенеля Моїза.
За даними поліції, вона зустрічалася з колумбійськими найманцями, звинуваченими в його вбивстві, повідомляє Reuters.
Як зазначається, Кок-Телот була звільнена разом із двома іншими суддями в лютому після заяви Моїза, що проти нього планується переворот.
Гаїтянська поліція вже видала ордер на арешт екссудді Верховного суду та провела обшук в основному будинку Кок-Телот, а також в інших заміських будинках.
Наразі місце перебування підозрюваної у вбивстві президента Гаїті невідоме.
- 53-річного президента Моїза вбили в його резиденції 7 липня. Моїз отримав десятки кульових поранень, а на місці знайшли гільзи калібру 5,56 і 7,62 мм. Під час нападу також поранили дружину президента, її госпіталізували в Маямі, а 10 липня вона вперше виступила із публічною заявою.
- 9 липня влада Гаїті повідомила, що президента вбила група найманців із 28 осіб, усі — громадяни Колумбії та США.
- Тимчасовим президентом Гаїті після вбивства Жовенеля Моїза призначили Жозефа Ламбера — представника верхньої палати парламенту.