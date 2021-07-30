«Зауважень аж на 170 аркушів». Лукашенко повернув на доопрацювання проєкт Конституції Білорусі

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Valery Sharifulin / TASS / Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив на доопрацювання проєкт Конституції.

Про це повідомляє білоруське держагентство БелТА.

«Зауважень аж на 170 аркушів Наталія Іванівна [Кочанова, голова Ради Республіки] з [Петром] Міклашевичем [голова Конституційного суду] і Володимир Павлович [Андрейченко, голова Палати представників] викотили президенту. Я сьогодні повернув все це писання вам», — заявив Лукашенко.

Також самопроголошений глава держави закликав робочу групу, яка працювала над проєктом Конституції привести текст у відповідність до читання на рівні президента.

«А потім разом зі мною (я обіцяв це) ми сядемо і підемо по кожному розділу, по кожній статті. А потім винесемо на всенародне обговорення — нехай люди ознайомляться. І не пізніше лютого ми проведемо референдум», — додав Лукашенко.