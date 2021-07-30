«Поліцейські на зв’язок не виходили»: у НАБУ прокоментували інформацію про затримання Чауса у Вінницькій області

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Мусієнко Владислав / УНІАН

У Національному антикорупційному бюро заявили, що поліцейські, які затримали у Вінницькій області колишнього суддю Миколу Чауса, не виходили на зв’язок.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва, на звʼязок із детективами НАБУ не виходили», — пояснили у відомстві.

Там також закликали поліцейських дотримуватися закону та передати Чауса до НАБУ.