Ізраїль першим у світі запропонував третю дозу Pfizer для ревакцинації людей старше 60 років

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Ізраїль 30 липня почав пропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу Pfizer людям у віці від 60 років. Країна стала першою у світі, яка вдалась до такого кроку, аби уповільнити поширення штаму «Дельта».

Про це 30 липня оголосив премʼєр-міністр країни Нафталі Беннетт, цитує Reuters.

Президент Ісаак Герцог буде першим, хто 30 липня отримає третю дозу. Група ізраїльських експертів з вакцинації, яка консультує Міністерство охорони здоровʼя, переважною більшістю схвалила кампанію з ревакцинації. Право на участь мають люди від 60 років, які отримали другу дозу вакцини Pfizer не менше пʼяти місяців тому.

«Отримані дані показують, що з часом імунітет організму знижується. Мета додаткової дози — відновити його і таким чином значно знизити ймовірність зараження і серйозних захворювань. Я закликаю всіх людей похилого віку, які отримали другу дозу, отримати додаткову. Мій перший телефонний дзвінок після того, як я закінчу тут виступати, буде найдорожчій мені людині — моїй матері, щоб я міг негайно відвезти її на вакцинацію», — сказав Беннетт на пресконференції.

У середу, 28 липня, компанія Pfizer заявила, що людям потрібна додаткова доза, щоб підтримувати високий рівень захисту від коронавірусу. Минулого тижня Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю оцінило ефективність вакцини в запобіганні симптоматичних інфекцій за останній місяць на 41%. Захист від важкого захворювання залишався на рівні 91%.

Станом на 30 липня в Ізраїлі повністю вакцинували 5,35 мільйона людей — це 59,1% населення.