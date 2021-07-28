Зеленський: До вересня потрібно підготувати інфраструктуру, аби робити 250 тисяч щеплень на добу

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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність підготовки інфраструктури для вакцинації, аби можна було робити 200—250 тисяч щеплень від коронавірусу на добу.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Децентралізація», цитує Інтерфакс.

«Чи готові ми з вакцинами — ні. Тут залежить від кількості та інфраструктури. Що стосується інфраструктури для вакцинації, я вважаю, ми добре підготувалися. Ми показуємо, як приклад, є у нас вакцина — 150 тисяч мінімум на добу ми можемо колоти. За нашими розрахунками, до вересня ми повинні бути готові, підготувати інфраструктуру і робити до 200—250 тисяч щеплень на добу», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що добовий рекорд щодо кількості вакцинованих встановили 23 липня — 152 675 людей.

Він додав, що робота з постачання вакцин в Україну триває: «Те, що могли, — домовився особисто з президентом США, отримали 2 мільйона вакцини Moderna. Вона тут. Щеплення почалися. Коли зустрічався з канцлером Німеччини, окремо від програми COVAX, то на 1 млн 200 тисяч вакцин Pfizer домовлялися, що вони нам повинні передати. Я сказав, що для нас дуже важливо отримати їх до Дня Незалежності. Але не тому, що свято, а тому що буде масове скупчення людей».

Також Зеленський переконаний, що країна готова до нової хвилі COVID-19 восени на рівні інших європейських країн щодо лікарень, ліжок, кількості автомобілів швидкої допомоги, зарплати лікарів, «які отримують 300%».