Новини

НАЗК почало перевірку декларацій Медведчука, низки інших депутатів та посадовців

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Фото УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій нардепа від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді, і ще 38 депутатів та посадовців.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Як зазначається, перевірку декларації Медведчука проводять за результатами моніторингу його способу життя.

Окрім цього, агентство перевіряє декларації:

Окрім цього, НАЗК розпочало перевірку 16 осіб на підставі повідомлень громадян, журналістів та правоохоронців про можливе недостовірне декларування: директора Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги Андрія Антоновського, проректора з адміністративно-господарської роботи Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (2 декларації) Олени Вовк, патрульного поліцейського з управління в Черкаській області Максима Голованова, заступника директора Департаменту – начальника управління з паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитра Рахматулліна, депутатів Маріупольської міськради Олексія Расказова та Євгена Хармишева, Херсонської облради Сергія Хланя, Кам’янець-Подільської міськради Сергія Самсонюка, Дніпропетровської облради Івана Рязанцева та Анатолія Гайворонського (попереднє скликання), Костопільської міськради Андрія Коренчука, Хмельницької райради Віталія Головатого, секретаря Гатненської сільради Дмитра Шульгана, а також першого заступника начальника Сумської митниці Олександра Микули, начальника відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування Новомосковської райради Айка Стєпаняна та директора Муніципального центру екологічної безпеки Одеської міськради Олександра Панченка.