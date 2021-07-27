В Італії випав град розміром із куряче яйце. Крижані кульки пошкодили сотні автомобілів та знищили врожай

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Andrea Mattioli / Facebook

На півночі Італії у понеділок, 26 липня, пройшов сильний дощ із градом, який за пів години побив сотні автомобілів на магістралі А1 Мілан — Неаполь.

Про це повідомляє Corriere della Serra.

Через негоду на трасі між Пʼяченцою і Пармою утворився 8-кілометровий затор, крижані кульки розміром щонайменше із куряче яйце побили стекла та кузови машин.

Також у регіоні затопило низку доріг, подекуди люди залишилися без електрики.

У місті Фіденца буревій пошкодив дах кількох будинків.

Також град зіпсував посіви кукурудзи, сої та соняшнику, які вже мали збирати. За даними Italiafruit News, град знищив приблизно 600 гектарів яблуневих садів у долині Валь-ді-Нон та стільки ж виноградників. Нині встановлюється розмір збитків.