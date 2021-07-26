В Азербайджані запровадили обовʼязкову вакцинацію для низки громадян. У ресторани та ТРЦ пускатимуть за COVID-паспортами
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Japanexperterna.se / Flickr
Азербайджан запровадив майже обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для працівників низки галузей.
Відповідне рішення 26 липня ухвалив Кабінет міністрів країни.
Згідно з документом, з 1 вересня 2021 року співробітники державних органів, а також не менше 80% працівників медичних і фармацевтичних підприємств, наукових та освітніх установ, а також підприємств сфери бізнесу та послуг зобовʼязані отримати першу дозу вакцини проти COVID-19, а з 1 жовтня — другу. В іншому випадку такі громадяни повинні мати довідку про наявність імунітету до коронавірусу після хвороби.
До того ж студенти віком від 18 років повинні мати паспорт COVID-19, який видається після отримання двох вакцин або після одужання від хвороби.
Окрім цього, вказується, що громадяни від 18 років можуть користуватися послугами, що надаються в закритому приміщенні в закладах громадського харчування, готелях чи у великих торгових центрах, тільки якщо у них є паспорт COVID-19.
- 12 липня президент Франції оголосив про обовʼязкову вакцинацію медичних працівників, а також повідомив, що з 21 липня без негативного ПЛР-тесту і повної вакцинації не можна буде ходити в кінотеатри, бари, ТРЦ і купувати квитки на потяги та літаки. Після цього за добу на вакцинацію записалися 1,7 мільйона французів.
- У країні ввели «паспорти здоровʼя». Вони підтверджують, що людина була вакцинована, недавно отримала негативний тест на коронавірус або вилікувалася.
- 13 липня в містах Франції почалися протести. У Парижі акції закінчилися сутичками з поліцією, а в деяких комунах розгромили центри вакцинації. 24 липня зіткнення повторилися.
- В Італії з 6 серпня вводять «зелені сертифікати», з якими пускатимуть у кафе, ресторани, а також на заходи, що відбуваються в закритих приміщеннях. Сертифікати видаватимуть вакцинованим, а також тим, хто здав негативний тест на коронавірус (але він буде діяти тільки дві доби).
- У Німеччині попередили, що в разі активного поширення коронавірусу для невакцинованих людей запровадять серйозні обмеження.