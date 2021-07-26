Нацрада розкритикувала телеканали за недбале ставлення до переходу на українську мову
- Автор:
- Софія Телішевська
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Gerard Launet / Getty Images
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вважає, що телеіндустрія виявилася непослідовною в питанні захисту мови. Такі висновки вони зробили з огляду на перший тиждень з дня набуття чинності нових норм мовного закону.
Відповідна заява оприлюднена на сайті Нацради.
Тепер закон зобовʼязує мовників демонструвати кіно та програми українською.
«На жаль, у перші ж дні дії нових вимог ми зіткнулися з тим, що телеіндустрія виявилася непослідовною у питанні захисту мови», — йдеться у заяві.
У відомстві зазначають, що одні гравці відразу проігнорували вимоги закону, скориставшись цим для виграшу в конкурентному змаганні, а інші, переживши рейтингові втрати декількох днів, теж вдалися до порушення закону.
Нацрада наголосила на тому, що канали не готувалися до переходу на українську мову, тому переозвучку робили поспіхом і це вийшо «недбало, примітивно й формально».
Нагадаємо, з 16 липня в Україні всі телеканали зобовʼязані транслювати котент українською мовою, а іноземні фільми потрібно переозвучувати.
Однак вже 23 липня група «1+1 Медіа» повідомила, що транслюватиме фільми та серіали «мовою оригіналу», а на українську переходитиме поступово, мовляв роблять це через негативну реакцію аудиторії на телепродукт, дубльований українською мовою.
Таке рішення медіагрупа ухвалила після критики українського дубляжу серіалу «Свати».
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про державну мову, який гарантує використання української мови в державному управлінні, сфері послуг, освіті та медіа. При цьому закон не обмежує приватне спілкування всіма мовами та вільне використання мов національних меншин.
- Від 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів у сфері послуг стала українська, а за порушення норм мовного закону штрафуватимуть з 2022 року — від 5 100 до 6 800 гривень. Лише на прохання клієнта його можна обслуговувати іншими мовами.
- 14 липня 2021 року Конституційний суд визнав, що закон про мову відповідає Конституції.