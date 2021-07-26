Нацрада розкритикувала телеканали за недбале ставлення до переходу на українську мову

Новини

Gerard Launet / Getty Images

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення вважає, що телеіндустрія виявилася непослідовною в питанні захисту мови. Такі висновки вони зробили з огляду на перший тиждень з дня набуття чинності нових норм мовного закону.

Відповідна заява оприлюднена на сайті Нацради.

Тепер закон зобовʼязує мовників демонструвати кіно та програми українською.

«На жаль, у перші ж дні дії нових вимог ми зіткнулися з тим, що телеіндустрія виявилася непослідовною у питанні захисту мови», — йдеться у заяві.

У відомстві зазначають, що одні гравці відразу проігнорували вимоги закону, скориставшись цим для виграшу в конкурентному змаганні, а інші, переживши рейтингові втрати декількох днів, теж вдалися до порушення закону.

Нацрада наголосила на тому, що канали не готувалися до переходу на українську мову, тому переозвучку робили поспіхом і це вийшо «недбало, примітивно й формально».

Нагадаємо, з 16 липня в Україні всі телеканали зобовʼязані транслювати котент українською мовою, а іноземні фільми потрібно переозвучувати.

Однак вже 23 липня група «1+1 Медіа» повідомила, що транслюватиме фільми та серіали «мовою оригіналу», а на українську переходитиме поступово, мовляв роблять це через негативну реакцію аудиторії на телепродукт, дубльований українською мовою.

Таке рішення медіагрупа ухвалила після критики українського дубляжу серіалу «Свати».