Нацсовет раскритиковал телеканалы за халатное отношение к переходу на украинский язык

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания считает, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка. Такие выводы они сделали, анализируя первую неделю со дня вступления в силу новых норм языкового закона.
Соответствующее заявление обнародовано на сайте Нацсовета.
Теперь закон обязывает вещателей демонстрировать кино и программы на украинском языке.
«К сожалению, в первые дни действия новых требований мы столкнулись с тем, что телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка», — говорится в заявлении.
В ведомстве отмечают, что одни игроки сразу проигнорировали требования закона, воспользовавшись этим для выигрыша в конкурентном соревновании, а другие, пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона.
Нацсовет отметил, что каналы не готовились к переходу на украинский язык, потому переозвучку делали в спешке и это вышло «небрежно, примитивно и формально».
Напомним, с 16 июля в Украине все телеканалы обязаны транслировать контент на украинском языке, а иностранные фильмы — переозвучивать.
Однако уже 23 июля группа «1+1 Медиа» сообщила, что будет транслировать фильмы и сериалы «на языке оригинала», а на украинский будет переходить постепенно, мол, делают это из-за негативной реакции аудитории на телепродукт, дублированный на украинский язык.
Такое решение медиагруппа приняла после критики украинского дубляжа сериала «Сваты».
- 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон о государственном языке, который гарантирует использование украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. При этом закон не ограничивает личное общение на всех языках и свободное использование языков национальных меньшинств.
- С 16 января 2021 года языком обслуживания потребителей в сфере услуг стал украинский, а за нарушение норм языкового закона будут штрафовать с 2022 года — от 5 100 до 6 800 гривен. Только по просьбе клиента его можно обслуживать на других языках.
- 14 июля 2021 года Конституционный суд признал, что закон о языке соответствует Конституции.