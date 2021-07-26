В Афганістані після активізації воєнних дій загинула рекордна кількість мирних людей

Новини

Flickr / Vad Z

У травні та червні 2021 року в Афганістані через воєнні дії загинули або отримали серйозні травми 2,4 тисячі мирних жителів. Це найбільший показник з 2009 року, відколи ООН моніторить ситуацію в регіоні.

Про це йдеться в повідомленні Організації Об’єднаних Націй.

Від початку року місія зафіксувала 5 183 жертви серед цивільного населення, з них 1 659 загиблих. Це на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Особливо шокує і викликає глибоке занепокоєння те, що жінки, хлопчики та дівчата склали майже половину всіх жертв серед цивільного населення в першій половині 2021 року», – йдеться в заяві UNAMA.

Антиурядові сили звинувачують у 64% усіх жертв серед цивільного населення, причому за 39% вбитих несуть відповідальність таліби, за майже 9% — угруповання «Ісламська держава». З чиєї вини загинули ще 16% — невідомо.

Бої між екстремістами «Талібану» й афганськими урядовими силами посилилися саме у травні та червні цього року — коли президент США Джо Байден оголосив, що після 20-річної місії американські війська залишать країну до кінця літа.

Зі свого боку глава Центрального командування збройних сил США генерал Кеннет Маккензі заявив, що американські війська продовжать завдавати авіаударів для підтримки афганських сил, які ведуть боротьбу з радикальним ісламістським рухом «Талібан».

«Останніми днями США посилили удари з повітря для підтримки афганських сил. Ми готові продовжити цей підвищений рівень підтримки найближчими тижнями, якщо «Талібан» не припинить свої атаки», — зазначив Маккензі.

Він додав, що в майбутні «дні та тижні» стане зрозуміло, чи зможе афганський уряд захистити країну від талібів.