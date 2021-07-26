На Олімпіаді в Токіо коронавірусом заразилися вже майже 150 учасників
- Автор:
- Олег Панфілович
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Серед учасників Олімпійських ігор у Токіо зафіксували вже 148 випадків коронавірусу.
Про це пише Kyodo News.
Протягом минулої доби зафіксовано 16 нових заражень. Зокрема, позитивний тест на COVID-19 отримали три спортсмени, громадянство яких не уточнюється. Решта інфікованих — члени персоналу Олімпіади.
Організаційний комітет заявив, що спортсмени й один з представників персоналу відтепер не проживають на території Олімпійського селища. Позитивний тест на коронавірус отримали шість жителів Японії, решта — громадяни інших країн.
- У день відкриття Олімпіади у столиці Японії пройшли масові протести. Японці вимагають скасувати змагання через поширення коронавірусу. Раніше ігри масово бойкотували волонтери.
- Перші зараження в олімпійському містечку зафіксували 18 липня.