Сенат Франції помʼякшив частину ковідних правил на тлі масових протестів населення
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сенат Франції вніс поправки в законопроєкт про обовʼязкове використання «паспортів здоровʼя» для відвідування громадських місць, якими помʼякшив низку вимог.
Про це пише Le Figaro.
Веранди ресторанів, барів і кафе на вулиці можна буде відвідувати без «паспортів». Це ж стосується і супермаркетів. Крім того, «паспорти» будуть обовʼязковими тільки для повнолітніх. Спочатку передбачалося, що вони знадобляться і дітям з 12 років.
Терміни початку дії нових обмежень запропоновано відсунути на два тижні — з 30 серпня до 15 вересня. За цей час бізнес і населення повинні підготуватися до нових правил.
Скасування обовʼязкової вакцинації для медиків сенат не розглядав.
Законопроєкт у новій редакції тепер мають затвердити Національні збори.
- 12 липня президент Франції оголосив про обовʼязкову вакцинацію медичних працівників, а також повідомив, що з 21 липня без негативного ПЛР-тесту і повної вакцинації не можна буде ходити в кінотеатри, бари, ТРЦ і купувати квитки на потяги та літаки. Після цього за добу на вакцинацію записалися 1,7 млн французів.
- В країні ввели «паспорти здоровʼя». Вони підтверджують, що людина була вакцинована, недавно отримала негативний тест на коронавірус або вилікувалася.
- 13 липня в містах Франції почалися протести. У Парижі акції закінчилися сутичками з поліцією, а в деяких комунах розгромили центри вакцинації. 24 липня зіткнення повторилися.