Вітренко відповів на пропозицію «Газпрому» щодо транзиту газу: Нам не потрібні домовленості, за якими гроші з України йдуть у Росію

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Соколовська Інна / УНІАН

Пропозиції Росії щодо збереження транзиту газу через Україну в обмін на невигідні закупівлі російського блакитного палива є неприйнятними.

Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в ефірі програми «Україна сьогодні» на телеканалі «Україна 24», коментуючи заяву голови правління «Газпрому» Олексія Міллера.

«Це [заяву Міллера] можна поєднати з попередніми заявами Путіна, які фактично полягають у тому, що вони хочуть, щоб Україна напряму домовлялася з Росією. Але ці домовленості, і Путін натякав на це прямо, включали й імпорт російського газу», — наголосив він.

Також Вітренко нагадав, що Росія завжди наполягала, щоб Україна купувала багато російського газу за ціною, яка є значно вищою за ринкову.

«І наслідком усього цього було те, що ми в середньому сплачували на $5 млрд більше за російський газ, ніж ми отримували за транзит», — додав голова правління «Нафтогазу».

Вітренко запевнив, що Україна не прийме такі дискримінаційні пропозиції.

«Таке продовження транзиту, коли Україна ще має доплачувати Росії, нам не потрібне. Ми зараз витрачаємо менше на весь імпортований газ, ніж отримуємо за транзит. Зараз Україна в плюсі, ми отримуємо гроші в держбюджет. Якісь домовленості, які призводять до того, що гроші з України йдуть до Росії, нам не потрібні», — сказав він.

Окремо голова правління «Нафтогазу» нагадав, що обіцянкам Росії не варто вірити.

«Росія нам гарантувала безпеку в межах Будапештського меморандуму. Нам Будапештський меморандум — 2 не потрібен. Ми не можемо вірити жодним гарантіям Росії після того, як вони всі гарантії… дуже цинічним способом про них просто забули, здійснили військове вторгнення в Україну», — заявив Вітренко.