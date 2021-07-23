Повінь у Німеччині: SpaceX надала безкоштовний доступ до супутникового інтернету Starlink постраждалим районам
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія Ілона Маска SpaceX надала постраждалим від повені районам на заході Німеччини безкоштовний доступ до супутникового інтернету Starlink.
Устаткування Starlink встановили в районах землі Рейнланд-Пфальц, яка найбільше постраждала від води. Управління з нагляду і обслуговування повідомило про розгортання 12 систем Starlink. Найближчим часом встановлять ще 23 системи.
Starlink тимчасово замінить більше 500 обʼєктів для звʼязку, які вийшли з ладу.
Як передає T-online, постраждалим районам допомагають і автовиробники. Opel дозволив безкоштовну оренду автомобілів на три тижні, Ford передав рятувальним службам фургони та вантажівки, Volkswagen пожертвував 1 мільйон євро, а Tesla зробила безкоштовною зарядку електромобілів на станціях Supercharger.
- На заході Німеччини повінь почалася після тривалих злив, які йшли з 12 липня. Найбільше постраждали регіони біля кордонів з країнами Бенілюксу. Загинули до 180 осіб і майже 170 — зникли безвісті. Також від повеней постраждали Бельгія, Нідерланди та Австрія
- Збиток від повені в Німеччині оцінений у мінімум 2 млрд євро. І це тільки витрати на відновлення залізниці, автодоріг і мостів.