Україна заперечила, що США консультувались з нею щодо угоди із Німеччиною про «Північний потік — 2»

Новини

Ulrich Baumgarten / Getty Images

Українська сторона не долучалася до переговорів і узгодження пакета домовленостей США і Німеччини щодо проєкту газопроводу «Північний потік — 2». Перед цим у Держдепі заявляли зворотнє.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив у коментарі агентству Інтерфакс у четвер, 22 липня.

«Українська сторона не долучалася до переговорів і узгодження пакета домовленостей США та Німеччини. Водночас ми продовжуємо діалог з усіма нашими партнерами щодо шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ і посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом», — заявив Ніколенко.

Він наголосив, що США й Німеччина повинні відповідально поставитися до нейтралізації загроз «Північного потоку-2». Спікер МЗС додав, що єдиним «вигодонабувачем» кризи у нашому регіоні є Росія.

Раніше, 21 липня, у Державному департаменті США заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що перед підписанням угоди з Німеччиною щодо газопроводу США взаємодіяли з Україною і внесли її ідеї до цієї заяви.

«Ми поділилися деталями та ідеями, включно з текстом самої заяви, що вона залишається дискусійною і делікатною», — заявила тоді Нуланд.