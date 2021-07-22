Україна заперечила, що США консультувались з нею щодо угоди із Німеччиною про «Північний потік — 2»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ulrich Baumgarten / Getty Images
Українська сторона не долучалася до переговорів і узгодження пакета домовленостей США і Німеччини щодо проєкту газопроводу «Північний потік — 2». Перед цим у Держдепі заявляли зворотнє.
Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив у коментарі агентству Інтерфакс у четвер, 22 липня.
«Українська сторона не долучалася до переговорів і узгодження пакета домовленостей США та Німеччини. Водночас ми продовжуємо діалог з усіма нашими партнерами щодо шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ і посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом», — заявив Ніколенко.
Він наголосив, що США й Німеччина повинні відповідально поставитися до нейтралізації загроз «Північного потоку-2». Спікер МЗС додав, що єдиним «вигодонабувачем» кризи у нашому регіоні є Росія.
Раніше, 21 липня, у Державному департаменті США заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що перед підписанням угоди з Німеччиною щодо газопроводу США взаємодіяли з Україною і внесли її ідеї до цієї заяви.
«Ми поділилися деталями та ідеями, включно з текстом самої заяви, що вона залишається дискусійною і делікатною», — заявила тоді Нуланд.
- 21 липня стало відомо, що США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом також вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова польського МЗС Збігнєв Рау виступили зі спільною заявою, в якій заявили, що будуть разом працювати над протидією запуску російського газопроводу «Північний потік — 2» . У заяві сказано, що рішення про будівництво труби створило політичну кризу, кризу в сфері безпеки і кризу довіри в Європі. Це несе в собі додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і Центральної Європи.
- Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» уже немає можливості зупинити його будівництво. Водночас Ангела Меркель зазначила, що ці домовленості не вирішують усіх проблем, але допомагають всім сторонам.