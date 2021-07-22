Суд скасував заочний арешт ексголови правління ПриватБанку Дубілета
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Гонтар Володимир / УНІАН
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.
Відповідна інформація вказана в судовому реєстрі.
Апеляційна палата скасувала постанову слідчого судді ВАКС від 2 червня про обрання запобіжного заходу. Суд призначив новий розгляд слідчим суддею у суді першої інстанції.
Рішення про заочний арешт Дубілета в липні виносив слідчий суддя Сергій Мойсак. Дубілет перебуває за межами України, і міру йому призначили «до моменту його фактичного затримання».
Раніше Дубілет повідомляв, що не ховається від слідства, а правоохоронним органам відомо його місцеперебування. За його словами, він зараз постійно проживає в Ізраїлі.
- Олександр Дубілет був головою правління ПриватБанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 мільярда гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Загалом у справі пʼять підозрюваних.
- 22 лютого НАБУ затримало колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни. Наступного дня НАБУ оголосило підозру експосадовцям ПриватБанку в розкраданні 136 мільйонів гривень: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, пов’язаної з банком.
- На початку червня Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту Олександра Дубілета. В кінці червня САП попросила Інтерпол оголосити його в міжнародний розшук.