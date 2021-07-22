Суд зобов’язав ДБР порушити справу через можливу держзраду Зеленського у справі «вагнерівців»

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Пресслужба Офісу президента України

Шевченківський районний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань порушити справу через можливу державну зраду президента Володимира Зеленського та його оточення.

Про це пише «Суспільне».

Заяву щодо вчинення злочину подала група осіб, серед яких є і колишній нардеп Андрій Тетерук. Вони вважали, що президент та його оточення вчинили державну зраду через можливий зрив спецоперації із затримання найманців «ПВК Вагнера».

Але правоохоронці не відкрили справу за цією заявою та не почали досудове розслідування. Через це заявники звернулися до суду.

«Суддя ухвалив рішення зобовʼязати ДБР вчинити так, як передбачає українське законодавство, а отже: нашу заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтею 112 «державна зрада» зареєструвати і внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань», — розповів Тетерук.