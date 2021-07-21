Представник Зеленського у Конституційному суді: Тупицький не повернеться на посаду голови КСУ

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Кароліна Ускакович / Артем Марков / «Бабель»

Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький не зможе повернутися на посаду, попри всі його намагання.

Про це в програмі «Перші особи» на «24 каналі» заявив представник президента у КСУ Федір Веніславський.

«Я переконаний, що Тупицький до Конституційного суду точно не повернеться, попри будь-які сценарії, рішення Великої палати Верховного суду», — наголосив він.

За словами Веніславського, є «юридично стовідсоткові» важелі впливу з боку президента України, як не допустити Тупицького до виконання функцій судді Конституційного суду.

Також представник президента в КСУ зазначив, що щодо Тупицького відкрито низку кримінальних проваджень.

«Я думаю, стовідсотково там кілька вироків має бути. За моїми заявами ДБР розслідує справи щодо пана Тупицького, було оголошено підозру про злочин щодо несанкціонованого втручання в електронні телекомунікаційні системи, щодо цікавого розподілу справ, щодо неправомірності отримання заробітної плати і користування службовим автомобілем», — додав він.