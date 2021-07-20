Голова «Слуги народу» Корнієнко: До реєстру олігархів можуть потрапити декілька чинних нардепів

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

До реєстру олігархів можуть потрапити до п’яти чинних народних депутатів.

Про це в інтерв’ю «Українським Новинам» заявив голова партії, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до п’яти осіб можуть претендувати», — сказав він, відмовившись назвати прізвища нардепів.

Водночас Корнієнко висловив припущення, що в його однопартійців «немає перспектив» потрапити до реєстру.

На думку депутата, закон про олігархів Рада ухвалить у другому читанні восени.

«Восени ми в будь-якому випадку його ухвалимо. Мені особисто здається, що в цей законопроєкт можна вносити різні зміни, але в них немає сенсу. Це рамковий закон, фундаментальний, який прописує нову парадигму стосунків між бізнесом, політикою і суспільством», — зазначив Корнієнко.

Він також зазначив, що нардепи подали до другого читання проєкту закону 1 230 поправок.

«Цікаво, що саме в них. Концептуально я б у ньому [законопроєкті] нічого не змінив. Я б працював і зосередив би зусилля на ухваленні суміжного законодавства, щоб законопроєкт про олігархів почав працювати. Серед суміжного законодавства: антитрастове законодавство, законопроєкт про Антимонопольний комітет, законопроєкт про медіа, який довго вже чекає свого часу», — наголосив Корнієнко.