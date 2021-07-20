У Франції оголосили четверту хвилю пандемії коронавірусу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Франція вступила у четверту хвилю пандемії коронавірусу.
Про це заявив представник французького уряду Габріель Атталь, передає Reuters.
Атталь закликав людей і уряд зробити все можливе, щоб ця хвиля не стала більш руйнівною, ніж попередні. За його словами, за останній тиждень захворюваність в країні зросла на 125%. Майже кожен випадок захворювання — зараження штамом «Дельта».
Уряд тим часом скоригував свій новий план з боротьби із COVID-19, зменшивши штрафи. Спочатку підприємства (заклади), які не перевіряють наявність у клієнтів «паспортів здоровʼя», хотіли оштрафувати на 45 тисяч євро. Тепер штраф стартує від 1 500 євро і буде збільшуватися за повторні порушення.
- 12 липня президент Франції оголосив про обовʼязкову вакцинацію медичних працівників, а також повідомив, що з 21 липня без негативного ПЛР-тесту і повної вакцинації не можна буде ходити в кінотеатри, бари, ТРЦ і купувати квитки на потяги та літаки. Після цього за добу на вакцинацію записалися 1,7 млн французів.
- В країні ввели «паспорти здоровʼя». Вони підтверджують, що людина була вакцинована, недавно отримала негативний тест на коронавірус або вилікувалася.
- 13 липня в містах Франції почалися протести. У Парижі акції закінчилися сутичками з поліцією, а в деяких комунах розгромили центри вакцинації.