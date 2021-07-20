У Франції оголосили четверту хвилю пандемії коронавірусу

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Франція вступила у четверту хвилю пандемії коронавірусу.

Про це заявив представник французького уряду Габріель Атталь, передає Reuters.

Атталь закликав людей і уряд зробити все можливе, щоб ця хвиля не стала більш руйнівною, ніж попередні. За його словами, за останній тиждень захворюваність в країні зросла на 125%. Майже кожен випадок захворювання — зараження штамом «Дельта».

Уряд тим часом скоригував свій новий план з боротьби із COVID-19, зменшивши штрафи. Спочатку підприємства (заклади), які не перевіряють наявність у клієнтів «паспортів здоровʼя», хотіли оштрафувати на 45 тисяч євро. Тепер штраф стартує від 1 500 євро і буде збільшуватися за повторні порушення.