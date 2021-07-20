Україну накриють грози з дощем, на заході синоптики прогнозують зливи
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Tobias Franz / Flickr
У вівторок, 20 липня, майже всю територію України накриють грози та короткочасні дощі.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
За даними синоптиків, вдень у західних областях (крім Волинської та Рівненської) очікуються значні дощі, а у центральних областях подекуди можливі град та шквали 15—20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Водночас зазначається, що у Рівненській, Житомирській, Чернігівській, східних, центральних та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві та Київській області 20 липня також прогнозують грози.
Температура повітря в західних областях вдень +21...+26 °С, у південних, східних та Дніпропетровській областях +31...+36 °С, на решті території +24...+29 °С.
- Синоптики раніше прогнозували, з початку тижня спека почне повільно залишати Україну, подекуди температура буде нижчою за +30 °С, пройдуть дощі та грози.
- У Києві 19 липня через зливу затопило вулиці в кількох районах та станції метро «Берестейська» та «Академмістечко» — їх зачиняли на вхід і вихід. Згодом станції метро відновили роботу. Наземний громадський транспорт також працював із перебоями у графіку. Вітер повалив близько 150 дерев.