Україну накриють грози з дощем, на заході синоптики прогнозують зливи

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Tobias Franz / Flickr

У вівторок, 20 липня, майже всю територію України накриють грози та короткочасні дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними синоптиків, вдень у західних областях (крім Волинської та Рівненської) очікуються значні дощі, а у центральних областях подекуди можливі град та шквали 15—20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Водночас зазначається, що у Рівненській, Житомирській, Чернігівській, східних, центральних та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві та Київській області 20 липня також прогнозують грози.

Температура повітря в західних областях вдень +21...+26 °С, у південних, східних та Дніпропетровській областях +31...+36 °С, на решті території +24...+29 °С.