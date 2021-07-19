Премʼєр Шмигаль: Цього тижня в Україні запускають пʼятий етап вакцинації — будуть щепити всіх охочих

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«Бабель»

В Україні вже цього тижня розгорнуть пʼятий, останній етап вакцинації від коронавірусу — є достатня кількість препарату. Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час наради в Офісі президента у понеділок, 19 липня.

«Потрібно розгорнути пункти щеплення в аеропортах та наземних пунктах пропуску й максимально проводити вакцинацію. Цього тижня ми запускаємо п’ятий етап вакцинування. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх охочих. Завдяки домовленостям президента Володимира Зеленського ми отримали від США два мільйони доз Moderna, яка призначена для масової вакцинації колективів і підприємств. Вже цього тижня вона буде роздана в регіони», — зазначив очільник уряду.

Національний план вакцинації від складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику — загалом це приблизно 19 мільйонів людей.

Окрім цього, на нараді міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко запропонував через штам «Дельта», аби всі невакциновані, які приїжджатимуть до України, проходили 14 днів самоізоляції, або сім днів, якщо після цього терміну отримають негативний ПЛР-тест. Дітей до 18 років від цього звільнятимуть.

Станом на 19 липня в Україні зробили 4 098 648 щеплень від коронавірусу. Першу дозу отримала 2 667 521 людина, обидві — 1 431 127. У Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що всі, хто отримав першу дозу вакцини від коронавірусу, обов’язково отримають і другу. Там пояснили, де і як це зробити.