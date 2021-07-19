Влада Афганістану провела переговори з «Талібаном». Домовилися берегти інфраструктуру
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Влада Афганістану і представники терористичного руху «Талібан» провели переговори в Катарі, за підсумками яких домовилися про співпрацю у питанні гуманітарної допомоги населенню та взяли на себе зобовʼязання берегти цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє Tolo News.
Делегації зібралися для мирного врегулювання конфлікту, який загострився після виходу з країни сил США і союзників.
Сторони домовилися не допускати людських жертв серед мирного населення, а також погодилися продовжувати переговори.
У підсумковому документі, проте, немає пунктів про деескалацію або припинення вогню.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася у 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня.
- Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- 14 липня Росія закликала офіційну владу Афганістану створити тимчасовий коаліційний уряд і включити в нього представників «Талібану». При цьому в РФ рух заборонений як терористичний.