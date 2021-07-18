Бельгія відкрила кордони для всіх типів подорожей українців
- Автор:
- Софія Телішевська
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Tobias Cornille / Unsplash
Бельгія відкрила свої кордони для всіх типів подорожей громадян України. Зробили це згідно з рекомендацією Ради Євросоюзу.
Про це 18 липня повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше», — наголосив Кулеба.
Річ у тім, що 14 липня Рада ЄС включила Україну до переліку держав, для громадян яких пропонують скасувати обмеження на подорожі. Ыдеться про необовʼязкові мандрівки до Євросоюзу, наприклад туристичні, які були заборонені для громадян третіх держав під час пандемії.
Тепер для туристичної подорожі до Бельгії потрібні такі документи:
- біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- документальне підтвердження мети вашої поїздки (картка резидента країни Євросоюзу або посвідка на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнеру тощо);
- підтвердження вашої фінансової спроможності;
- поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.
За 48 годин до прибуття в Бельгію необхідно заповнити форму Passenger Locator Form (PLF).
- З 17 липня Данія внесла Україну до переліку країн «жовтої» зони за поширенням коронавірусу. Тому українці зможуть в’їжджати туди з туристичною метою та без повної вакцинації.
- Німеччина теж дозволила українцям з 18 липня безперешкодно вʼїжджати на свою територію.
- Також спростила умови вʼїзду для українських туристів і Хорватія. Тепер українці можуть здійснити поїздку до Хорватії без необхідності доводити або обґрунтовувати причини поїздки, якщо вони відповідають епідемічним умовам вʼїзду до країни та можуть надати один з документів, які підтверджують, що турист здоровий.
- Європейська рада 14 червня зняла коронавірусні обмеження на подорожі для іноземців, які мають COVID-сертифікати. Вони зможуть не проходити додаткове тестування на коронавірус і самоізоляцію.