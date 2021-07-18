Бельгія відкрила кордони для всіх типів подорожей українців

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Бельгія відкрила свої кордони для всіх типів подорожей громадян України. Зробили це згідно з рекомендацією Ради Євросоюзу.

Про це 18 липня повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше», — наголосив Кулеба.

Річ у тім, що 14 липня Рада ЄС включила Україну до переліку держав, для громадян яких пропонують скасувати обмеження на подорожі. Ыдеться про необовʼязкові мандрівки до Євросоюзу, наприклад туристичні, які були заборонені для громадян третіх держав під час пандемії.

Тепер для туристичної подорожі до Бельгії потрібні такі документи:

біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

документальне підтвердження мети вашої поїздки (картка резидента країни Євросоюзу або посвідка на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнеру тощо);

підтвердження вашої фінансової спроможності;

поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.

За 48 годин до прибуття в Бельгію необхідно заповнити форму Passenger Locator Form (PLF).