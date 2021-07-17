В Україні під час п’ятого етапу вакцинації дозволять щепити дітей від 12 років

Новини

В Україні під час п’ятого етапу вакцинації від коронавірусу дозволять щеплювати дітей.

Про це заявив керівник національної програми імунізації, завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ України Олександр Заіка під час національного діалогу про вакцинацію від COVID-19 «Між хвилями».

«Під час пʼятої хвилі буде дозволено вакцинацію дітей, але потрібно буде стежити за нашими рекомендаціями, яким саме дітям насамперед потрібно надавати перевагу», — сказав він.

За словами Заіки, для дітей віком 12—16 років використовуватимуть вакцину Pfizer.

«Буде чіткий алгоритм, у яких випадках повинні надати перевагу. Наприклад, дитина їде за кордон на навчання, на змагання, на якісь конкурси, і ця подорож за кордон передбачає дві [дози] вакцинації від коронавірусної хвороби. Дитина 12+, наприклад, об’єднується з членами родини і їде за кордон або до них виїжджає — діє такий самий алгоритм», — додав представник ЦГЗ.

Також Заіка уточнив, що дитина віком 12+ може отримати другу дозу Pfizer в Україні, якщо перший раз її щепили за кордоном, де вона перебуває, наприклад, на навчанні.

Водночас посадовець наголосив, що зараз в Україні роблять акцент на вакцинації цільових груп, які не встигли отримати щеплення під час попередніх етапів, зокрема старших за 65 років.